عاجل.. السيسى يثمن الروابط الوثيقة التى تجمع بين مصر والأردن والإمارات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى لقاء أخوى ودى بقصر الاتحادية، كلا من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، وتبادل الزعماء الأشقاء التهانى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الرئيس وولى عهد أبوظبى، ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب الملك عبدالله الثانى عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التى أبداها شقيقاه المصرى والإماراتى.

ورحب الرئيس بشقيقيه الأردنى والإماراتى ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى الممتد بينها، ومؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق سويا نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التى تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب فى خانة تعزيز العمل العربى المشترك، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تموج بها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

ومن جانبهما، ثمن ضيفا مصر الروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعوب الشقيقة فى الدول الثلاث، وبما يعظم استفادتها من الفرص والإمكانات الكامنة فى علاقات التعاون بينهم، ويضيف مزيدا من الزخم إلى هذا التعاون المثمر فى القطاعات المختلفة، فضلا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر والأردن والإمارات إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربى المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومى العربى.

كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خصوصًا تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث فى هذا الإطار، وذلك فى ظل التطورات التى تشهدها مدينة القدس، مشددين على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء فى القدس، وضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الحرم القدسى الشريف، كما أكد الزعماء فى ذات السياق على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية فى حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التى تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولى.

وتم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربى فى هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمى.