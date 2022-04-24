بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح من الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - تقدم الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، بثا مباشرا لصلاتى العشاء والتراويح من الجامع الأزهر.



جدة - نرمين السيد - تقدم الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، بثا مباشرا لصلاتى العشاء والتراويح من الجامع الأزهر. يأتى ذلك فى إطار حرص الصفحة على تقديم البث المباشر لصلاتى العشاء والتراويح من الجامع الأزهر خلال شهر رمضان.

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