حياة كريمة تجبر بخاطر 25 أسرة غير قادرة وتسدد ديونها لصيدلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال صاحب الصيدلية: "كل اللى هنا شغال باليومية، وفى ناس عليها ديون كثير، واللى بيعدى عليه وقت طويل مش باخد منه فلوس، وفى حوالى 25 أسرة غير قادرة عليها حوالى من 12 إلى 13 ألف جنيه".
لتدفع مبادرة حياة كريمة ديون الـ25 أسرة، ويتصل أيمن مصطفى ببعض الأسر ويخبرهم بدفع ديونهم، كما أهدى صاحب الصيدلية ميدالية أبطال حياة كريمة.
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