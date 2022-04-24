وأوضح المصيلحى- فى بيان، اليوم- أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الأقماح المحلية هذا العام.
كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الأشخاص قام بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيدا عن الجهات المسوقة للقمح، والتى أقرها وزير التموين والتجارة الداخلية وأصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك، وتم مصادرة الكمية مع التاجر، والتى تصل إلى 6 آلاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه المصيلحى مباحث التموين بمصادرة السيارة أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يتوعد بمصادرة أى سيارة تنقل قمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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