وزير التموين يتوعد بمصادرة أى سيارة تنقل قمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أى سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.





وأوضح المصيلحى- فى بيان، اليوم- أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقاً للقرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الأقماح المحلية هذا العام.

كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الأشخاص قام ‏بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيدا عن الجهات المسوقة ‏للقمح، والتى أقرها ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وأصدر بشأنها قراراً وزارياً ‏لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك، وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر، والتى تصل إلى 6 آلاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه المصيلحى مباحث التموين بمصادرة السيارة أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏