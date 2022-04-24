/693981/محافظ-البحيرة-يهنئ-الأنبا-باخوميوس-والأخوة-المسيحيين-بعيد-القيامة-المجيد

دوت الخليج

رافقه في الزيارة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء أحمد سمير مدير المخابرات و المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

تهنئة الرئيس السيسي

ونقل آمنه تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيافة الأنبا باخوميوس وللإخوة المسيحيين على أرض البحيرة متمنيا لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس.

تواجده في الكنيسة لينقل حب واحترام جميع شعب البحيرة للاخوة المسيحيين

وأعرب محافظ البحيرة عن فخره واعتزازه لتواجده اليوم بمقر الكنيسة لينقل حب واحترام كافة مواطني المحافظة لنيافه الأنبا باخوميوس الذي وصفه بأنه أسد الكنيسة الذي شهد الجميع له بدوره في الثورة والذي تجسد في مسلسل الاختيار 3، فهو رجل ومطران من ذهب ورمز ديني متسامح وقيمة وطنية تشهد البحيرة لها بكل الخير والعطاء وهو رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع أصعب الأوقات بإقتدار وتفوق.

جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية

وأضاف محافظ البحيرة، أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداً متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة.