/693980/يوتيرن-الحلقة-23-ريهام-حجاج-تصل-لمكان-شوقي-ونانسي-صلاح-تخدع-يوسف

عرضت شاشة قناة cbc الفضائية منذ قليل مسلسل يوتيرن الحلقة 23 التي شهدت أحداث مهمة حيث علمت يارا وهي الفنانة ريهام حجاج بمكان شوقي الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 23

مسلسل يوتيرن الحلقة 23

بدأت الحلقة 23 من مسلسل يوتيرن بعلم ريهام حجاج بمكان شوقي وذلك عقب مراقبتها لـ فيلا يوسف وهو الفنان أيمن قيسوني الذي يجسد شخصية طليقها.

ومن جانبه يوسف بدأ في الشك في صديقة يارا وهي نانسي صلاح التي تعد طليقة شقيق يارا وتريد الزواج من يوسف بعد أن جعلته يشك بزوجته ويطلقها وخدعته، وشهدت الحلقة أول مواجهة بين زوجات توفيق عبد الحميد.

وفي الوقت نفسه خدعت نانسي صلاح، يوسف وأخبرته أنها حامل منه لكي تجبره على الزواج لتكسر صديقتها، وكانت الحلقة الماضية شهدت اكتشاف يارا لسرقة ابنة خالتها لها.

الحلقة 23 مسلسل يوتيرن

ومن جانبها هدى والتي تقدم شخصيتها الفنانة عبير صبري ذهبت إلى يوسف وكشفت له خطة خالد وهو كريم قاسم في النصب على يارا وتدبير أمر الحادث كله بالاتفاق مع شوقي.

بينما يتعرض والد يارا وهو الفنان الكبير توفيق عبد الحميد إلى وعكة صحية وينقل إلى العناية المركزة بسبب انفعاله على ابنه الذي يريد أن يحجر عليه بعد أن تزوج على والدته وكان سينجب من زوجته التي لعبت شخصيتها الفنانة نورهان لكنه أجهض الطفل في المستشفى قبل ولادتها.

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يشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية البطلة يارا التي تترك عملها في الملاحة البحرية لكي تتزوج ويستعرض العمل بزوجها ووالدها وصديق طفولتها بالإضافة إلى تصاعد الأحداث وأزمات تواجهها وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تعرضها لحادث سير.

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ويشارك ريهام حجاج في بطولة مسلسل يوتيرن عدد من النجوم مثل توفيق عبد الحميد، وكريم قاسم، وعبير صبري، وعبير منير، وصفاء الطوخي، ونانسي صلاح، وأيمن القيسوني وآخرين.