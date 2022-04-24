كارولين عزمي: "الاختيار عرفنا كنا عايشين في اي ودلوقتي بقينا فين وياسر جلال فاجيء مصر كلها بأدائه"| حوار

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الفنانة كارولين عزمي، نجمة شابة، استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور بعدد من أعمالها الفنية المختلفة خاصة دورها في مسلسل “أبو العروسة” في شخصية هاجر التي لمست عدد كبير من البيوت المصرية بخفة ظلها وادائه المميز، وتألقت كارولين عزمي في رمضان هذا العام بعملين مختلفين وهم مسلسل “الاختيار 3” ومسلسل “ملف سري”.

أجرى دوت الخليج حوار مع الفنانة كارولين عزمي لتكشف للجمهور تفاصيل مشاركتها في مسلسل الاختيار 3 مع الفنان أحمد عز، فضلا عن رأيها في بعض الأعمال الرمضانية المختلفة.

ما الصعوبات التي واجهتيها في مسلسل الاختيار 3؟

كنت خائفة من التواجد بين مجموعة نجوم كثيرة في العمل، ودوري يعتبر من الأدوار المهمة في عنصر مهم من عناصر البلد، فكانت الرهبة نسبة لي هي تأدية الدور بشكل خاطيء، أو عدم تأديته بطريقة مميزة ومتألقة.

كيف تحولت كارولين عزمي من دورها في أبو العروسة إلى دورها في الاختيار 3؟

تحولت من دور هاجر إلى دوري في الاختيار، أن هاجر كانت الأقرب لشخصيتي ولكن دوري في الاختيار مختلف تماما وبعيد كل البعد عن شخصيتي، لذا حاولت مذاكرته ومعرفة أبعاده والتركيز به لأنه يعد من الأدوار المهمة جدا.

كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أحمد عز؟

فرحت بالعمل مع الفنان أحمد عز، فهو شخصية متعاونة ويقدم المساعدة للاخرين فضلا عن تواضعه وتوازنه، لذا كانت كواليس العمل معه مختلفة وشيقة وممتعة.

هل تجربتك في الاختيار 3 يمكن أن تؤثر على اختيار أعمالك المقبلة؟

بالطبع نعم، فكل دور أؤديه يجعلني أفكر في الأدوار التي يمكن أن أقدمها في الفترة المقبلة وأركزبها بشكل كبير، وأسعى دائما لتقديم أعمال مختلفة.

ما هي أكثر الشخصيات التي تفاجأت بأدائها في الاختيار 3؟

أكثر الشخصيات التي تفاجئت بها هو الفنان ياسر جلال، فأدى الدور على أكمل وجه اذ أنه ذاكر الشخصية بشكل جدي، وأعتقد أنه لم يفاجئني وحدي بل فاجأ مصر بأكملها.

في أي الأعمال وجدتي بها كارولين عزمي “الدراما السياسية مثل الاختيار” أم “الاجتماعية مثل أبو العروسة”؟

أرى ان الفن ألوان وأسعى لأقدم هذه الألوان، فأريد أن أقد أدوار شر وأدوار كوميدية، ومركبة ويوجد المزيد من الأعمال التي أريد تقديمها خلال مسيرتي.

أكثر المسلسلات التي حازت على إعجابك في رمضان 2022؟

أعجبت بـ مسلسل فاتن أمل حربي والاختيار وملف سري والكبير أوي وبطلوع الروح.

لماذا كارولين عزمي قليلة التواجد في الأعمال السينمائية؟

لأنني أشعر بأني قدمت خطوات متألقة ومميزة في الدراما، وأريد أن أقدم خطوات مثلها في السينما لكنني أخذ خطواتي بهدوء وحزم، فالعمل الذي سأتعاقد معه وسأبدأ في تصويره يجب أن أكون مقتنعة به تماما.

ما الأعمال التي تخططي لها في الفترة المقبلة؟

لن أدخل في عمل جديد خلال الفترة المقبلة، فأنا أريد فترة راحة بعد المشاركة في الماراثون الرمضاني الحالي وتقديم مسلسل أبو العروسة.

ما الرسالة التي تريدي توجيهها لمنتقدي الأعمال السياسية بشكل عام، والتي تناقش قضايا الإرهاب بشكل خاص؟

أرى أن الأعمال السياسية تنقل الواقع والحقيقة، فعمل مثل الاختيار أوضح لنا الأشياء التي عيشناها والتي نعيشها الأن.