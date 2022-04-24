/693977/نائب-التنسيقية-يتابع-مشكلة-الصرف-الصحي-بمنطقة-سكينة-بالإسكندرية

تابع النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشكلة الصرف الصحى بمنطقة سكينة بالإسكندرية، ويأتي ذلك استكمالا لمجهودات.

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