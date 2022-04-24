/693975/حملات-مكثفة-لتشديد-الرقابة-على-مصانع-الأسماك-بمناسبة-أعياد-شم-النسيم-بالمنوفية

شنت مديرية التموين بالمنوفية اليوم الاحد، حملات تفتيشية مكثفة بإدارة شبين الكوم على مصانع الأسماك والمخللات بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك .

دوت الخليج

جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على منافذ بيع المواد الغذائية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وبتوجيهات من خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة رشا خضر وكيل المديرية.

و أسفرت تلك الحملة التفتيشية الموسعة عن المرور علي 3 مصنع ( رنجه.مخلل، وتحرير عدد 12 محضر شهادات صحية ، وتحرير عدد محضر إشتراطات صحية .

تحرير محضر غلق للنقص الشديد بالاشتراطات

كما تم تحرير محضر غلق للنقص الشديد بالاشتراطات، و ضبط 20000 كجم مخلل جزر للتغير في الخواص الطبيعية ، و ضبط 15000كجم باذنجان مخلل للتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم ضبط 7000 كجم ليمون مخلل للتغير في الخواص الطبيعية، و ضبط 5000 كجم شطة حمراء مخلل للتغير في الخواص الطبيعية .

استمرار الحملات المكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية بالمحافظة

كما تم إرسال العينات إلى المعمل وجاري استمرار الحملات المكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية بالمحافظة حرصاً على الصحة العامة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.