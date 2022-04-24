/693973/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-23-جوني-يستغل-العفريت-في-لايف

عرضت شاشة قناة on الفضائية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23 منذ قليل والتي شهدت العديد من الأحداث حيث يعود الكبير إلى طبيعته بعد أن حوله العفريت إلى قرد.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23

بدأت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6 بعودة الكبير وهو الفنان أحمد مكي إلى جسمه الطبيعي بعد أن حوله العفريت الذي يلبس ابنه العترة إلى قرد ولكن بعد عودته بدأ يتحدث بأصوات غريبة مثل القرود.

ومن جانبه يستضيف جوني وهجرس، العترة في فيديو جديد ليتحدث العفريت عن نفسه وما يفعله لجذب مشاهدات كثيرة ووصفوا ذلك بمنافسة الإعلامية ريهام سعيد، وخرج العفريت من جسد العترة بعد أن قاموا بزار جاميكي.

الحلقة 23 مسلسل الكبير أوي 6

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية حضور الشيخ عماد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، لمساعدتهم في إخراج السحر من الدمية التي أرسلها حزلقوم لهم وبدأ الشيخ محاولا فك السحر لكنه فشل، ليقطعها بعد ذلك إلى نصفين، ليخرج منها العفريت لكنه يلبس جسد العترة.

وبعد ذلك يخرج العترة للجميع ويقول لهم إنه العفريت الذي كان في الدمية، ولن يخرج من جسمه، ويحاول الكبير أن يقبض عليه بالحبل لكنه يفشل مما يجعله يحول الكبير إلى قرد.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24

وينتظر الجمهور عرض الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 6 والمقرر لها غدا الاثنين لمعرفة ما سيحدث للعترة ولهل سيخرج من جسده العفريت أما لا.

وستعرض الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى.

اقرأ أيضًا

رامز جلال عن إطلالة محمد ثروت: «لبس بيلياتشو وخاتم طبالين»

ويضم مسلسل الكبير أوى 6 في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.