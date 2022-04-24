ميدالية أبطال المبادرة ومبلغ من المال.. حياة كريمة تكافئ بائع ليف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال البائع: "قاعد فى نفس المكان من 3 سنيت وربنا بيراضينا وبيرزقنا.. بتفرج، أنا جبت كارتونة عشان اتهريت من الشمس، أنا قاعد من الساعة 3 وفى أيام مبعملش جنيه ويوم تانى ربنا بيراضينى، وبشتغل 18 ساعة فى الـ24 ساعة، وبروح بـ200 جنيه مثلا، وده رزقى وراضى بيه ومقتنع بيه، ونفسى عيالى يتعلموا وربنا يسترها معايا".
وأعطى أيمن مصطفى، البائع مبلغ يقدر بـ500 جنيه، ليعلق البائع: "ده طالع منك برضا، ربنا يسترها معاك ويراضينى ويراضيك، ده رزق البنات".
وبعدها بـ15 دقيقة يلتقى البائع مع بائع آخر يبيع الفوانيس "متفق مع البرنامج" ويعطيه بائع الليف مبلغا ماليا.
ليعود بعدها أيمن مصطفى، ويخبر بائع الليف أنه شاهد ما حدث، ويعطيه ميدالية أبطال حياة كريمة، كما أعطاه مبلغا من المال من أجل سداد ديونه وشراء بضاعة جديدة وتوفير ملابس لأولاده، وقال البائع: "يمكن فى فقراء أكثر منى، اللهم لك الحمد، ربنا يوسع عليك ويراضيك".
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