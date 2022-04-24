/693971/رامز-جلال-عن-إطلالة-محمد-ثروت-لبس-بيلياتشو-وخاتم-طبالين

جاء الفنان محمد ثروت ضيف الحلقة 23 من برنامج المقالب، رامز موفي ستار ومن المتوقع أن تنال الحلقة تفاعل كبير من رواد التواصل الإجتماعي، وسخر رامز جلال منه كما علق على إطلالته التي حضر بها إلى الرياض.

دوت الخليج يرصد لكم سخرية رامز جلال من إطلالة محمد ثروت في رامز موفي ستار

رامز جلال يسخر من محمد ثروت

سخر رامز جلال من محمد ثروت، قائلًا :لبس بلياتشو، جاي ينقط في فرح، نضارة مخلياه شبه الباندا، شغال الصبح مخرج وبالليل نجار، وتابع: الصلعة مش مساعداك، الجاكيت مع التيشرت والبنطلون مثال لعدم التناسق، خرتيت دخل الكرافان، خاتم طبالين في ايده وجسم ترسه، وبعد ما لبس الباروكة بقى زعيم الفخدة الضاني.

الحلقات السابقة من رامز موفي ستار

واستضاف رامز في الحلقات السابقة من برنامجه "رامز موفي ستار"، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومن بينهم محمد أنور وصابرين وهدى المفتي وحمو بيكا وغيرهم.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

محمد ثروت: تعرضت للضرب 30 مرة

كشف الفنان المصري محمد ثروت عن تعرُّضه للضرب 30 مرة في مشهد واحد، وقال ثروت، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «أون»: «انضربت 30 قلم بجد في فيلم (بنك الحظ) في أحد مشاهد الفيلم».

وأضاف، أثناء حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، أنه يجري حالياً عقد جلسات عمل لمناقشة وتطوير فكرة تقديم جزء ثانٍ للفيلم، مشيراً إلى أنه سيكون مختلفاً وقوياً ولا يعتمد على نجاح الجزء الأول.

يُذكر أن «بنك الحظ» كان من بطولة أكرم حسني، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وحسام داغر، ولبنى محمود، وسامية طرابلسي، والعمل من تأليف محمد عز الدين ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.