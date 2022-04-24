/693969/إصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-سيارتين-بالغربية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بنوفر أمام الشركة المالية بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية وجرى نقلهم إلى مستشفى كفرالزيات العام.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسقوط مصابين على طريق بنوفر أمام الشركة المالية بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومه بـ 4 سيارات إسعاف

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومه بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وفرض كردونا أمنيا للوقوف وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى كفرالزيات العام لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم ذياد حسين 20 عاما كسر بالساق اليمني وجرح قطعي في الرأس، على محمد أبو المجد 36 عاما جرح بالوجه ، وشيماء أحمد 29 عاماً اشتباه ارتجاج بالمخ وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطفل مالك على محمد أبو المجد 3 سنوات، كدمات بالصدر وجرح بالوجه،وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالزيات العام لتلقي العلاج.