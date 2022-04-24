سعر توكتوك ومميزات سيارة.. يسير 150 كيلو بـ 15 جنيه وبه كاميرا وزجاج كهربا.. صاحب أول معرض توكتوك كهرباء يكشف معجزة الانتاج المصري [فيديو

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يسافر حتى 150 كيلومترًا بشحنة واحدة ، وتكلفة الشحنة الواحدة لا تتجاوز 15 جنيهًا لشحن الكهرباء ، وهو بديل آمن للتوك توك العادي، خاصة في القرى والطرق،حيث لا تتعدى السرعة 50 كيلو متراً في الساعة، ولا تصدر أصوات ولا يخرج منها دخان، حيث نزل التوكتوك الكهربائي في محافظة الدقهلية بأشكاله التي تتنوع ما بين الأبيض والأصفر والأحمر.

قدم موقع "دوت الخليج" بثاً مباشراً مع "أبو سعيد" أول صاحب معرض “توكتوك” الكهربائي في محافظة الدقهلية، الذي راح يحكي لنا عن تفاصيل ومميزات التوكتوك في أول تجربة له في شوارع الدقهلية.

سعر توكتوك ومميزات عربية

كل شئ من امكانيات السيارات الحديثة موجوده في التوكتوك الجديد فهوى يحتوي على نظام أمان لفصل الكهرباء عن التوكتوك نهائياً وفرامل يدوي، ومزود بكاميرا خلفية ومساحات وفتحة سقف وزجاج كهرباء، وتستطيع شحنه من خلال أي فيشة كهرباء عادية، "أكنك بتشحن الموبايل" ويستغرق شحنه مدة لا تزيد عن ساعتين.

عدد كبير أقبل على شراءه

حيث يقول أبو سعيد، إن التوك التوك الجديد أقل ضرراً من الذي يعمل بالبنزين في ظل ارتفاع أسعار البنزين وزيادة ناتج العوادم المضرة بالبيئة، حيث يعمل بالكهرباء ويشحن عن طريق بطارية تعمل طوال 10 ساعات مشيراً إلى أن عدد من الأشخاص أقدم عدد على شرائه، لكننا ملتزمون بعدم بيعه إلا في الموعد الذي تحدده الشركة المصنعة..

ويضيف صاحب أول معرض للتوكتوك الكهربائي في محافظة الدقهلية، إن التوك توك يعمل من خلال شريحة لها مخرج خارجي إلى مكان الشحن مثل مكان مخزن البنزين في السيارات، ويتميز الشاحن بأنه سهل التنقل لخفة وزنه، كما أنه مزود بأبواب أمامية وخلفية لضمان سلامة الركاب والسائق أثناء الرحلة.

مميزاته وسعر وتصنيعه

وأشار إلى أن التوك توك مُزود بمروحتين من الأمام والخلف، وله كاميرا خلفية، حتى يتمكن السائق من رؤية الشارع خلفه، مضيفاً أن سعره يصل إلى 60 ألف جنيه، وتم تحديد السرعة لتكون 50 كيلومترا في الساعة حتى يكون أكثر أمنا وأمانا.

وختتم أبو سعيد حديثه بأن التوكتوك تم تصنيعه في مصانع الهئة العامة للتصنيع التابعة للإنتاج الحربي، وله نظام أبلكيشن للطلب مثل أوبر، وجهاز "جي بي أس" لتحديد مكانه في حالة السرقة، حتى وكرسي متحرك. أقدر من خلاله معرفة مكان التوكتوك