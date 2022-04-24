أجمل وأروع رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022

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رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022.. مع اقتراب حلول نهاية شهر رمضان المعظم يتطلع العديد من الماوطنين لمعرفة رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 من اجل ارسالها للاصدقاء والاحباب في هذه الايام المباركة التي تتميز بقيم السعادة والايخاء بين المواطنين وبعضهم.

دوت الخليج

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

ونقدم لكم في السطور التالية اجمل رسائل التهنئة المتعلقة بشهر بعدي الفطر المبارك 2022 والذي يتم ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر انسجرام ، من اجل دعم المودة ورسائل الاخاء بين جميع المسلمين . ويأتي ذلك بعد تصدر تسارلات العديد من المواطنين لمعرفة أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر 2022، عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في اطار اقتراب ايام العيج وحلول حيث انه لم يتبقى سووى أيام قلائل، على رحيل رمضان.

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وجاءت ابرز رسائل تهنئة العيد كالتالي:

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع

كل عام وانتم بخير وجميع الامة الاسلامية بخير وسلام

كل عام وأنت بخير وسعادة يا أغلى الناس

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،

لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام

وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.