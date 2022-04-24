أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022.. تفاصيل

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022 .. يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة اخر موعد لاخراج زكاة الفطر، لهذا العام 2022 ، بالاضافة الى تطلعهم لمعرفة حكم إخراجها وفضلها.

دوت الخليج

زكاة الفطر بالتزامن مع حلول نهاية شهر رمضان المعظم

وتأتي هذه التطلعات والتسائلات والتي تصدرت محرك البحث العالمي حوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلول موعد نهاية واقتراب رحيل شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى على رحيله 6 ايا م بداية من الغد.

اقرأ ايضا: «حوار يكمل المشوار» .. الرئيس السيسي يعزز نجاحات الدولة المصرية بـ لقاء مرتقب مع كافة الأطياف السياسية

ومع كثرة هذه التساؤلات عن زكاة الفطر 2022، اخر موعد لانتهائها وحكم اخراجها، نرصد في السطور القليلة التالية حكامها وشروط الإعفاء مننها واخر موعد لاخراجها.

كم قيمة زكاة الفطر من دار الافتاء المصرية

ولا ننسى انه في بداية شهر رمضان قامت دار الافتاء المصرية ، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بتحديد قيمة زكاة الفطر".

حيث جاء نصا عن الوزارة بشأن قيمة زكاة الفطر 2022 كالتالي:" قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًا قدرت بخمسة عشر جنيه كحد ادنى، موضحة ان هذا الامر جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتمت الاشارة الى ان تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاء 15 جنيه كحد ادنى ، ما تم الاخذ براي أبو حنيفة بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة النقدية بدلا من اخراجها كحبوب وياتي هذا الامر تيسيرا على الفقراء والمحتاجين.

موعد أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022.. تمت الاجازة شرعا من قبل دار الافتاء المصرية بإخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، الى قبيل صلاة عيد الفطر.

فرضية زكاة الفطر في رمضان وعدم جواز خروجها بعد هذا الموعد

تعد زكاة الفطر من الزكاوات المفروضة على الصائمين، ووفقا لما تم تحديده من موعد خروجها فانها اذا خرجت بعد أداء صلاة العيد تكون في حكم الصدقة.