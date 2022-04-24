التعليم تعلن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم.

ووفقًا للجدول المعدل، فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مافيا الثانوية العامة التي اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ الموبايلات، بالإضافة إلى تهكير التابلت وإدارة التليجرام.

وأشار شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يجب على الطلاب؛ استخدام الثمانية أسابيع المقبلة في المذاكرة، وفهم مُخرجات التعلم، وليس حفظ أي شيء، وألا يستمعوا لهذه المافيا؛ التي تبحث عن مصلحتها على حساب تعلمهم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي كما يلي:

1-كل امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم الخاص بأسئلة التقييم.

2-امتحانات الترم الثاني الصف الأول والثاني الثانوي عبارة عن 30% أسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد.

3-أول ساعة بها الأسئلة المقالية ورقيًا ثم الساعتين التاليتين الاختيار من متعدد على التابلت.

4-الامتحانات في فترتين صباحية ومسائية بالمدارس المجهزة وليس المنزل.

5-تصحيح الامتحانات بالمدارس فيما يتعلق بالأسئلة المقالية وإلكترونيا للأسئلة الأخرى.

6- الطلاب في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا يتم إخطارهم بلجان امتحاناتهم بمدارس أخرى.

7-امتحانات الطلاب في الخارج تعقد من خلال منصة خاصة بالوزارة.