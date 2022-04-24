«التعليم» تفتح باب التقدم للعمل بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 إبريل وحتى 7 مايو 2022، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنـــا

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تتميز بوجود شريك دولى بالمدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى الشركاء الصناعيين بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تتميز بكونها مدارس خضراء صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام ترشيد الطاقة، كما أنها مدارس ذكية بها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

وأضاف مجاهد، أنه من المخطط إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، ويبدأ تشغيل 5 مدارس منها بالعام الدراسى الجديد 2022-2023، وهى: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال تصنيع وصيانة الاسطمبات، ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة السويدى اليكتروميتير، وتتخصص بمجال تطوير البرمجيات، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التجارة الحديثة، وأخيرا مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التسويق للخدمات المالية.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، منها: أن يكون من العاملين بالمدارس الحكومية أوالحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب لمجال التخصص، ويجيد استخدام الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، وفيما يتعلق بالمعلمين فيجب أن لا يزيد عمر المتقدم على 48 عامًا، وأن يكون لديه خبرة فى مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن 7 سنوات، أما الإداريين فيجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 52 عامًا، وأن يكون لديه خبرة فى مجال إدارة المؤسسات التعليمية لا تقل عن 3 سنوات.

وأكد بصيلة، أن عملية اختيار فريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ستتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، فيجب أن يجتاز المتقدمين من المعلمين اختبارى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات التخصص النظرية والعملية، وكذلك، اختبار تخصصى باللغة الإنجليزية بالنسبة للمواد التى تدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تقديمهم عرض تدريسى مصغر لمدة 15 دقيقة، ومقابلة شخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أما المتقدمين من الإداريين يجب أن يجتازوا اختبارى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات القيادة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

واختتم أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مثل اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة، وتبادل للخبرات بين المدارس المختلفة، وتدريبات دورية تعمل على بناء قدرات العاملين فى جميع النواحى التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى العمل فى بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر، وتطبيق أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.