محافظ الشرقية يشدد على تنفيذ الإزالات الفورية ورفع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، سواء تعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع، مشدداً على إزالة ورفع الإشغالات بنطاق كل مركز ومدينة وحى لتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام عبور المواطنين.





ففى مركز ومدينة الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة، والتى أسفرت عن التحفظ على 44 قطعة إشغال تتمثل فى حواجز حديدية وخشبية وكراسى وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لمراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة أعمال التطوير بمنطقة القومية. وفى مركز ومدينة بلبيس نفذت رئاسة المركز والوحدة المحلية بقرية الزوامل حملة إزالة فورية لغرفة بالطوب الأحمر على مساحة 6 أمتار بعزبة الأشرم التابعة للقرية وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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