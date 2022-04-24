شوقى علام: خطبة الوداع إعلان عالمى تضمن بيانا لحقوق الإنسان

وتابع المفتى، خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة" مع الإعلامى حمدى رزق: "لو شاء الله لخلق عباده على ملَّة واحدة وسَنَنٍ واحد، ولكن جرت سنته فى الخلق على التنوُّع والاختلاف، واقتضت حكمته استمرار ذلك حتى يرث الأرض ومن عليها"، واستدل على ذلك بقوله تعالى "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ"، وقوله جل شأنه "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ".
وأوضح أن الرسول حج مرة واحدة، وخطب خطبة الوداع فى هذا اليوم، وهى خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التى ينبغى علينا أن نتمسَّك بها، كما أن فيها قضية المساواة بين البشر جميعًا، مؤكدًا أنها من أهم خطب الرسول الجامعة التى جمعت الإسلام فى كل أبعاده، مشيرًا إلى أنَّ رسول الله قد عاش الحياة فى أنوار إلهية وهو يرجو الخير للإنسانية جميعًا والرحمة للجميع.
ولفت النظر إلى أنه فى هذه الحجة المباركة خطب النبى خطبة من جوامع الكلم سميت بـ"خطبة الوداع"، رسَّخَ فيها مبادئ الإسلام وأصولَه، وأسَّسَ حقائق العدل والإحسان، وبيَّن دلائل المحجة البيضاء، وأظهر سمات الصراط المستقيم، حتى يقوم الناس بالقسط فلا يضلوا بعده أبدًا.
وأضاف: هذه الخطبة الجليلة بمنزلة إعلانٍ عالمى، تضمَّن بيانًا لحقوق الإنسان، وتشريعًا حكيمًا تُعظَّم به النفس البشرية، وتُصان من المهلكات، حيث أكَّد النبى على حرمة النفس وعصمة الدماء، بل جعل لها حرمةً وعصمةً أشدَّ من عصمة المقدسات فى الأزمنة الفاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: "أى يوم هذا؟" قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا، فى بلدكم هذا".
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