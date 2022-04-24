محافظ أسوان: ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الرصف وفقا للبرامج الزمنية

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة مشروعات الرصف وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة، بالتوازى مع إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والأسواق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة عن مواطنى وزائرى المحافظة.





وشدد عطية - فى بيان صحفى اليوم الأحد- على أهمية أن يتوازى مع ذلك إعادة الشئ لأصله والتسوية والردم بمختلف الطرق، وسرعة إنهاء الاختبارات التجريبية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، تواكباً مع إنهاء أعمال تركيب خطوط الكهرباء والاتصالات لتنفيذ أعمال الرصف. وفى سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ أعمال إحلال طريق الطويسة/ دراو بطول 450 مترا، ويتبقى تنفيذ أعمال الأساس والربط بتكلفة 2 مليون جنيه، فيما تم تنفيذ أعمال الحفر والإحلال بطريق أسوان / القاهرة أمام مدينة دراو بتكلفة مليون جنيه، وهو الذى توازى مع الانتهاء من أعمال التسوية والأساس والسطحية بطريق الجبانة الجديدة بقرية بنبان بتكلفة مليون جنيه. ويتم ذلك بجانب استكمال أعمال رصف طريق ترعة النزاز بمركز نصر النوبة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ليتواكب ذلك مع التمهيد لتنفيذ أعمال الرصف بداية من النفق وحتى نهاية شارع الشواربى الجديد مروراً بشوارع الحدادين وشرق البندر، بجانب الشوارع الجانبية بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه.

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