/693960/خاص-أول-تعليق-من-البرلمان-حول-تراجع-الحكومة-عن-قرار-إلغاء-التشعيب-بالثانوية-العامة

علقت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، علي قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتأجيل تطبيق إلغاء التشعيب لحين وصول المناهج الجديدة للثانوية العامة، قائلة: القرار يصب في مصلحة الطالب، ويعبرعن رغبة الحكومة في الوصول إلي أفضل خريج من المرحلة الثانوية.

دوت الخليج

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: أعيب على وزارة التربية و التعليم في إصدار تصريحات ثم العودة إلى التراجع عنها وإلغائها؛ الأمر الذي يسبب بلبلة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أنه نتيجة لهذه القرارات تظهر حالة من التخبط والاهتزاز وبالتالي تنتج مردود سلبي علي الأسر المصرية التي لها أبناء بالمرحلة الثانوية.

النائبة جيهان البيومي تطالب وزير التعليم بوجود رؤية واضحة وخطة محددة للملف التعليمي

وطالبت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم، بأن تكون هناك رؤية واضحة وخطة محددة، لا تعتمد إلا علي خطوات محسوبة وواضحة للخروج بملف التعليم من المشكلات والعثرات التي تمر به.

وزير التعليم: أجلنا تطبيق التشعيب لحين وصول المناهج الجديدة للثانوية العامة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن التشعيب جزء هام من عملية تطوير التعليم.

حول تأجيل تطبيق إلغاء التشعيب، أفاد شوقي: كان أمام الوزارة خياران إما البدء به حاليا أو انتظار وصول المناهج الجديدة إلى المرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، علي فضائية "إم بي سي مصر".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه توجد خطة للإسراع فى تطوير المناهج الجديدة بداية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، لافتا أنه تقرر تأجيل تطبيق التشعيب على المناهج القديمة لحين وصول المناهج الجديدة للثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم: من المتوقع وصول المناهج الجديدة إلى الثانوية العامة، خلال عام أو اثنين.