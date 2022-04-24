/693957/محمد-الصالحي-يقدم-التهنئة-للأخوة-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد

قام النائب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الأخوة الأقباط، في الأحتفال بعيد القيامة المجيد.

دوت الخليج

الصالحي يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وتقدم الصالحي، بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط شركاء الوطن، قائلا: “داعيا الله عز وجل أن يعيده دائماً على الأخوة الأقباط والمصريين جميعاً بالخير والإستقرار والمحبة”.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مهنئا المصريين بعيد القيامة نسعد فيه بوحدتنا الوطنية

هذا وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن الجلسة العامة للمجلس قد تواكبت مع بدايات مراسم إحتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة قائلا:"فبإسمى وبإسمكم جميعاً أتقدم لهم بالتهنئة، وأطيب التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحدتهم الوطنية، ولفت إلى أنه كما يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى إحتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة ، من يد المُحتل ، بعد نضال عسكرى مشهود وضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان، وبعد نضال سياسى ودبلوماسى” .

واختتم حديثه بقوله:" فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصرى العظيم، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تُهل علينا" .