/693955/البابا-تواضروس-يشكر-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-في-قداس-عيد-القيامة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال قداس عيد القيامة المجيد الذى ترأسه قداسة البابا، مساء السبت، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دوت الخليج

وترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

وشهد القداس مشاركة عدد كبير من الشعب، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، ونقل بث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

حضر القداس للتهنئة مندوبون عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفضيلة شيخ الأزهر، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين.

البابا تواضروس يشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قداس عيد القيامة

ودعا قداسة البابا إلى الصلاة من أجل أن يحفظ الرب مصر، ولكي يحل السلام في كافة ربوع العالم، وقال قداسته: "نرفع قلوبنا إلى الله تبارك اسمه، نصلي من أجل حفظ وسلام بلادنا والسلام في كل مكان، ولينجي الله الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات، ونصلي من أجل الحكمة لكل الرؤساء وقادة الحكومات والجيوش لكي تسود المحبة ويعم السلام على كل البشر".