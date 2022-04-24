/693954/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-برنامج-رامز-موفي-ستار-اليوم

يقع الفنان المصري محمد ثروت اليوم الأحد الموافق 24 إبريل ضحية برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد ضحية رامز جلال اليوم.

ضيوف رامز جلال في الحلقات السابقة

واستضاف رامز في الحلقات السابقة من برنامجه "رامز موفي ستار"، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومن بينهم محمد أنور وصابرين وهدى المفتي وحمو بيكا وغيرهم.

يذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

محمد ثروت يتألق في فاتن أمل حربي

على الصعيد الآخر يشارك الفنان محمد ثروت في الماراثون الرمضاني الجاري 2022، بمسلسل فاتن أمل حربي بطولة عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

تجسد نيللي كريم بطلة العمل الدرامي، دور السيدة التي تعرضت إلى الظلم من زوجها، وتبدأ رحلتها مع القانون لتسترد حقوقها وحقوق أبنائها ولكنها تدخل في العديد من المشكلات والقضايا التي تقع على عاتق المرأة المنفصلة، وتجد أن القانون غير منصف لحقوق.

تغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

من جانبه، كشف الفنان المصري محمد ثروت عن تعرُّضه للضرب 30 مرة في مشهد واحد.

وقال ثروت، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «أون»: «انضربت 30 قلم بجد في فيلم (بنك الحظ) في أحد مشاهد الفيلم».

وأضاف، أثناء حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، أنه يجري حالياً عقد جلسات عمل لمناقشة وتطوير فكرة تقديم جزء ثانٍ للفيلم، مشيراً إلى أنه سيكون مختلفاً وقوياً ولا يعتمد على نجاح الجزء الأول.

يُذكر أن «بنك الحظ» كان من بطولة أكرم حسني، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وحسام داغر، ولبنى محمود، وسامية طرابلسي، والعمل من تأليف محمد عز الدين ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.