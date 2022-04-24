/693962/الرئيس-السيسي-يستقبل-العاهل-الأردنى-وولى-عهد-أبو-ظبى-بمطار-القاهرة-الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: أعاده الله على مصر بكل خير.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”: هذه المناسبة فرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي: لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا دوت الخليج.

واختتم الرئيس السيسي، "كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء".