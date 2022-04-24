/693958/خالد-الجندى-أكل-حقوق-وظلمهم-ليس-له-توبة-الا-بردها-لهم-بالفديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العبد يمكن أن يكون ارتكب معاصى كثيرة، وأثناء موته تدركه التوبة، لافتا إلى أن إدراة الله للعبد بالتوب تغفر له كل ذنوبه، الماضية.

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