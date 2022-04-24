/693956/وزير-التموين--مصادرة-أي-سيارة-تقوم-بنقل-القمح-من-محافظة-الي-أخري

أكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه وجه مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح ، وأشار الأستاذ ‏الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الاقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الاقماح المحلية هذا العام.

وزير التموين : تعليمات بمصادرة أي سيارة تنقل قمح من محافظة ‏إلى أخرى دون تصريح من الجهات المسوقة للقمح

كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الاشخاص قام ‏بتجميع الاقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتي اقرها السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية واصدر بشأنها قراراً وزارياً ‏لتنظيم عمليات توريد الاقماح الى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.

وزير التموين: عقوبات كبيرة ضد من يقوم بجمع القمح ‏بقصد ‏الاتجار به خارج جهات التسويق المقررة ‏لذلك

ووجه السيد الاستاذ ‏الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً. ‏ يذكر أن الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏