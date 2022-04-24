/693956/وزير-التموين--مصادرة-أي-سيارة-تقوم-بنقل-القمح-من-محافظة-الي-أخري
أكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه وجه مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح ، وأشار الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الاقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام.
وزير التموين : تعليمات بمصادرة أي سيارة تنقل قمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح من الجهات المسوقة للقمح
كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الاشخاص قام بتجميع الاقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة للقمح والتي اقرها السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية واصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الاقماح الى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.
وزير التموين: عقوبات كبيرة ضد من يقوم بجمع القمح بقصد الاتجار به خارج جهات التسويق المقررة لذلك
ووجه السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً. يذكر أن الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
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