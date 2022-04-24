رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنَأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها العزيز بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مؤكداً أنها ذكرى غالية ستظل دائماً وأبداً محفورة في وجدان كل عربي، ورمزاً خالداً للعزة والكرامة.
وأكد "العسومي"، أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على الشعب المصري العزيز بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
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