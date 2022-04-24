رئيس الوزراء يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية وشركات...

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة ليزر آند مور، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.

وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة أربعة مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.

كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من المشروعات المقترحة في عدد من المجالات من مجموعة الداو برئاسة المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس باسل سامي سعد عددًا من مجالات الاستثمارات المقترحة في مصر، والتي تضمنت إنشاء فندق ومركز مؤتمرات، ومشيرًا إلي جوانب المشروع المختلفة من حيث الموقع، والتصميم، والإضافة التنموية للمشروع، حيث أوضح خلال العرض أن الفندق الجديد سيكون في منطقة قريبة من المتحف المصري الكبير، ويٌعد من أرقي العلامات التجارية عالميًا، وتم تصميمه بطراز معماري دولي يتماشى في ذات الوقت مع تصميم المتحف المصري، ويستكمل الهوية البصرية التي تعكس النقلة الحضارية للمنطقة، وتحقيق الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري وأهرامات الجيزة.