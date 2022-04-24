عاجل- تعديل جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تعديل جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" الدور الأول للعام الدراسى (2022/2021)، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه وفقا للجدول "المعدل" فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو المقبل، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو المقبل. وفى الجدول القديم، كانت الامتحانات تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، وتنتهي فى 19 يوليو.

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