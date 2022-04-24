الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيدى القيامة المجيد وشم النسيم، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الحرص على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين.





ووجه الشريف - فى بيان اليوم الأحد - رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وشدد على التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين، وتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة محيط الكنائس والمساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأية محاولات للبناء المخالف وإزالتها فى المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وكلف مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وخاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال الأعياد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات فى جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

وعلى صعيد آخر، كلف سكرتير عام المحافظة خالد جمعة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المحال الكبرى بنطاق كل حى للنظر فى إمكانية المشاركة فى مبادرة (العيد فرحتنا)، مؤكدا ضرورة عمل تقرير يومى بأماكن إقامة المعارض والمحال المشاركة بها وتعليق لافتات بالمحال المشاركة فى المبادرة.

ووجه مدير مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة وتطبيق تخفيض الأسعار عن السائدة فى السوق بنسبة لا تقل عن (25- 35)%، كما وجه الهيئة العام لنقل الركاب بالمحافظة بضرورة تيسير مرور خطوط سير أوتوبيسات النقل العام للمرور بأماكن إقامة المعارض للتيسير على المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب السلع التجارية التى ستشارك فى معرض (العيد فرحتنا)، ومن أهم هذه الحوافز تخصيص أماكن المعارض بالمجان واستخدام معدات وأدوات المحافظة فى تجهيز المعارض بما يسمح بعرض البضائع للبائعين مع إعافائهم من دفع رسوم المرافق العامة (مياه - كهرباء - صرف صحى).