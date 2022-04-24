عاجل.. السيسى يستقبل ملك الأردن وولى عهد أبوظبى بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمطار القاهرة الدولى، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





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