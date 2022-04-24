/693953/مصطفى-الكحيلى-يقدم-التهنئة-للأخوة-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد

قام النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط، بزيارة إبراشية منفلوط، برئاسة الأنباء ثاؤفيلس مطران منفلوط، والتقى قيادات ورجال وشعب الكنيسة مقدما لهم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وجاء ذلك بحضور اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والعسكرية والسيد النائب حمادة قرشى عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والطبيعية بالمحافظة.

دوت الخليج

الكحيلى يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وأكد الكحيلى على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين أقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجه رسالة شكر وتقدير ومحبة لراعى السلام والوحدة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص شكره وتقديره لجهود محافظ أسيوط، والقيادات الأمنية والعسكرية والشعبية، لترابطهم وحرصهم على زيارة الكنائس وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مدار السنين .

وأكد النائب مصطفى الكحيلى، أنة قد أرسل برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد، فضلا عن زيارته للكنائس .

رئيس الشيوخ مهنئا المصريين بعيد القيامة المجيد

هذا وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة للمجلس تواكبت مع بدايات مراسم إحتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة قائلا:"فبإسمى وبإسمكم جميعاً أتقدم لهم بالتهنئة ، وأطيب التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحدتهم الوطنية، ولفت إلى أنه كما يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى إحتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة، من يد المُحتل، بعد نضال عسكرى مشهود وضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان، وبعد نضال سياسى ودبلوماسى .

واختتم حديثه بقوله:" فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصرى العظيم ، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تُهل علينا" .