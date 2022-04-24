/693952/رئيس-حزب-العدل-يثمن-إخلاء-سبيل-مجموعة-من-الشباب-المحبوسين

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أنه يُشيد ويُثمن الخطوة الإيجابية المتمثلة في الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية، والبالغ عددهم حوالي ٤٠ محبوسا من خلفيات سياسية متنوعة، بعفو رئاسي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال أيضا:"إذ أعبر عن سعادتي باعتباري شابا مصريا قبل كل اعتبار عما يتردد حول اتخاذ المزيد من الإجراءات قانونية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

كما قال أيصا "باعتباري رئيسا لحزب العدل فإننا نؤيد وندعم المطالب المشروعة المتمثلة في ضرورة إنهاء إشكالية الحبس الاحتياطي لمتهمي قضايا الرأي، حلاً نهائياً، تمهيداً لفتح صفحة جديدة من العلاقة بين مكونات المجتمع المصري، وتهيئة المناخ العام إيجابياً لما يتم وينتظر من إصلاحات سياسية في ظل الجمهورية الجديدة".

رئيس حزب العدل يثمن إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين

واحتفت نحو 41 أسرة مصرية اليوم الأحد لخروج أبنائهم من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة وسط آمال بأن تشهد الفترة القريبة القادمة تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،« اليوم الأحد بدأ خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب»، مؤكدا على أنه يتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف النائب محمد عبد العزيز عن عدد من الأسماء الذين تم الإفراج عنهم اليوم وهم كل من «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».