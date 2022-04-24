/693950/إصابة-3-أشخاص-من-أسرة-واحدة-فى-انقلاب-توكتوك-ببنى-سويف

أصيب شاب وزوجته وطفلتهم في حادث إنقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري أمام قرية سدس الأمراء، دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجري نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية، بالطريق الدائري أمام قرية سدس الأمراء نطاق مركز ببا جنوب المحافظة، واسفر الحادث عن إصابة شاب وزوجتة وطفلتهم، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الاسعاف ونفل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

سيارتي اسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق هيئة الاسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي اسعاف إلي موقع البلاغ، وجري إخلاء المصابين ونقلهم إلي مستشفى الفشن المركزي، وهم الآن يتلقون العلاج داخل المستشفى تحت إشراف من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي المصابين وهم: دوسة حبيب جرجس 39 سنة، مصابة إشتباه كسر بالقدم اليمني، وجمال ابراهيم ميخائيل 45 سنة، مصاب بجروح و كدمات، وابنتهم مريم جمال ابراهيم 3 سنوات، مصابة يجروح وكدمات، مقيمين في مركز الفشن جنوب بني سويف