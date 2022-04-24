/693949/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-ترحب-بإخلاء-سبيل-مجموعة-من-الشباب-المحبوسين

في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، حيث توجهت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

نحيا مصر

وأكد التنسيقية بأن هذه الخطوة تأتى تميهداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب. وترى التنسيقية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

واحتفت نحو 41 أسرة مصرية اليوم الأحد لخروج أبنائهم من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة وسط آمال بأن تشهد الفترة القريبة القادمة تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،« اليوم الأحد بدأ خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب»، مؤكدا على أنه يتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف النائب محمد عبد العزيز عن عدد من الأسماء الذين تم الإفراج عنهم اليوم وهم كل من «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».