/693948/عادل-يونس-يهنئ-البابا-تواضروس-الثاني-بابا-الاسكندرية-بعيد-القيامة-المجيد

تقدم النائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والأخوة الأقباط، بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيين الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، قائلا: “كل عام والأخوة الأقباط وشعب مصر العظيم ووطنا الغالي بخير وأمن وسلام”.

دوت الخليج

عادل يونس يهنئ البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بعيد القيامة المجيد

وتوجة عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لحضور القداس.

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علي مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام .

وجاء نص البرقية، "بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط بأسمنا وبأسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية، مضيفا بأننا سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان."

واختتم، قائلاً : "خالص التهاني، وأصدق الدعاء أن يعيد على قداستكم هذه المناسبة الجليلة بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والرخاء."