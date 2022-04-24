دخول عبد الرحمن أبو زهرة العناية المركزة للمرة الثانية ونجله يصدر بيان رسمي

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أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة دخول والده العناية المركزة للمرة الثانية، معتذرًا عن عدم رده على الصحفين والإعلامين فكل ما يشغله هو حالة والده.

دوت الخليج يرصد دخول عبد الرحمن أبو زهرة العناية المركزة.

كتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن اسرة الفنان عبدالرحمن ابوزهرة نرجو من جميع الصحفيين والاعلاميين ومعدين البرامج والمواقع ان يتفهموا اننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الي حالته الطبيعية واتقدم باعتذاري لأي شخص او صحفي او اعلامي حاول الاتصال بي او اخواتي ولم نستطع الرد عليه.. بالفعل تم نقله مرة اخري امس الي العناية المركزة واشكر الجميع علي اهتمامهم ".

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بكورونا

وسبق وأن كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد نقله إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا

وأضاف أحمد أبو زهرة أن والده يعاني من مشكلة في التنفس وتم أمس تركيب جهاز تنفس صناعي له، ولكن حالته الصحية الآن أصبحت مستقرة، مؤكدًا أن الأطباء قرروا تغيير كورس العلاج الخاص به، نظرًا لحدوث بعض المشكلات في التنفس.

وقالت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالدها شهدت تحسنًا نسبيا.

وتابعت سحر أبو زهرة بأن والدها ليس محجوزًا بالعناية المركزة كما أشيع، ولكنه حاليا يتلقى العلاج في غرفة عادية.

وأضافت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والدها لم يكن يخرج من المنزل إطلاقًا، ولكنه خرج مرة واحدة مؤخرًا، ومن المرجح أنه أصيب بالفيروس فيها، مشيرة إلى أنه حاصل على 3 جرعات من لقاح كورونا.

معلومات حول عبد الرحمن أبو زهرة

تخرج الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية وعمل في المسرح القومي عام 1959 وكانت أول أعمالة المسرحية عودة الشاب للأديب الكبير توفيق الحكيم.

وعاش عبدالرحمن أبو زهرة قصة حب طويلة مع زوجته الكاتبة سلوى الرافعي، وهو ما ظهر خلال لقاءات في القنوات الفضائية، فكان دائما يتحدث عنها وعن علاقة الحب والمودة التي ربطته بشريكة حياته والتي كان يعتبرها الأم، الزوجة، الحبيبة، الصديقة، والابنة المدللة عنده.