/693943/الشوط-الأول-مازيمبي-يتقدم-بثنائية-على-بيراميدز-فى-كأس-الكونفيدرالية-الإفريقية

أنتهت احداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد مازيمبي ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: فيما أحرز الإيفوارى كرستيان كوفى هدف التقدم لمازيمبى فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة انتهت بالتعادل السلبى. قائمة بيراميدز فى حراسة المرمي: شريف إكرامي-مهدي سليمان- يوسف نادر فى خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد فى خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر فى خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي. ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة. وجاءت كألاتي: مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع. ومباريات نصف النهائي ستكون: الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1 الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4.

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