/693942/محافظ-الدقهلية-يقدم-التهنئة-للإخوة-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد

دوت الخليج

يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، و اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية ، والعميد وائل ابوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والساده وكلاء الوزاره الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري، والساده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

شملت الزيارة

وشملت الزيارة، كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والكنيسة الكاثوليكية و الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الكاثوليك و كنيسة الروم الأورثوذكس بمدينة المنصورة ، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر.

شركاء الوطن

وكان في استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة، وقدم محافظ الدقهلية التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام

وأكد المحافظ على أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام،وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

وأوضح مختار مدي أهمية توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره

كما أشار محافظ الدقهلية إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط. ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن بالغ شكرهم وتقديرهم الي الدكتور أيمن مختار وجميع المرافقين له من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.