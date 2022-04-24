/693940/فتح-الحدائق-والمتنزهات-العامة-للمواطنين-بالمجان-بالمنوفية

وجه إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بفتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين بالمجان وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالى، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات وخاصة تأمين جسور الترع والشواطىء للحد من الأفعال والسلوكيات الغير إيجابية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية وشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

زيارة المحافظ لمطرانية المنوفية اليوم

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد قام صباح اليوم الأحد بزيارة لمطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وذلك وسط أجواء من الأمن والبهجة والسرور.

تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة

قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والإخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.