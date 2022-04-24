«قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة»..الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

/693951/قطعنا-خطوات-مهمة-في-طريق-المواطنةالرئيس-السيسي-يهنئ--أقباط-مصر-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: أعاده الله على مصر بكل خير.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد
وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”: هذه المناسبة فرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.
وأضاف الرئيس السيسي: لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا دوت الخليج.
واختتم الرئيس السيسي، "كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء".
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