شكر وتقدير  للرئيس السيسى ...41 أسرة تحتفى بخروج أبنائها المحبوسين احتياطيا.. وكيل حقوق إنسان النواب:خطوة مقدرة وتمهيد لعودة لجنة العفو وتوسيع نشاطها..الخولى: كل الشكر للرئيس السيسى

/693944/شكر-وتقدير -للرئيس-السيسى-41-أسرة-تحتفى-بخروج-أبنائها-المحبوسين-احتياطيا-وكيل-حقوق-إنسان-النوابخطوة-مقدرة-وتمهيد-لعودة-لجنة-العفو-وتوسيع-نشاطهاالخولى-كل-الشكر-للرئيس-السيسى

احتفت نحو 41 أسرة مصرية اليوم الأحد لخروج أبنائهم من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة وسط آمال بأن تشهد الفترة القريبة القادمة تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

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وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،« اليوم الأحد بدأ خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب»، مؤكدا على أنه يتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف النائب محمد عبد العزيز عن عدد من الأسماء الذين تم الإفراج عنهم اليوم وهم كل من «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».

وكان النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، قال منذ أيام إنه سيصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من الشباب، قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل سنوي.وذكر عبدالعزيز في بوست له صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار مفرحة.. عفو رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الأسرة المصرية".

شكر وتقدير للرئيس السيسى ...41أسرة تحتفى بخروج أبنائها المحبوسين احتياطيا..وكيل حقوق إنسان النواب:خطوة مقدرة وتمهيد لعودة لجنة العفو وتوسيع نشاطها..الخولى: كل الشكر للرئيس السيسى

ووجه النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره الأخير بالإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين، مؤكدا على أنه من المنتظر اليوم أن نشهد اخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين وذلك يعد تمهيد لعودة لجنة العفو الرئاسي.. حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- مؤكدًا على أنه من ضمن الأسماء التى سيتم إخلاء سبيلها اليوم «وليد شوقي..محمد صلاح ..عمرو امام..عبده فايد...هيثم البنا..أحمد علام ..عبد العليم عمار ..رضوه هلول..عبد الرحمن بسيوني..حسن بربري..حامد محمدين».

شكر وتقدير للرئيس السيسى ...41 أسرة تحتفى بخروج أبنائها المحبوسين احتياطيا.. وكيل حقوق إنسان النواب:خطوة مقدرة وتمهيد لعودة لجنة العفو وتوسيع نشاطها..الخولى: كل الشكر للرئيس السيسى