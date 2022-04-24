منها ضريبة الدخل.. تعرف علي الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

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أعلنت مصلحة الضرائب، صباح اليوم، عن نوعين من الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

دوت الخليج

أنواع الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

1. ضريبة الدخل وهى ضريبة مباشره تفرض على صافي دخل الاشخـــــــاص الطبيعيين اي (المنشــاة الفردية ) أو ربح الاشخــــــــــاص الاعتباريــــة (الشركات) المحقق من ممارســــة المهن غير التجاريـــة أو الانشطة التجارية أو الصناعيــة أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبـــة الدخل الصـــادر بالقانــــون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

2. ضريبة القيمـــة المضافـــة وهى ضريبـــة غير مباشرة تفــــــرض على جميــــــع السلــــع خلال مراحــــــل تداول عمليــــــات البيع والشراء او عند تقديـــم الخدمات فيما عدا السلــــع والخدمــــات المعفاة من الضريبــــة وفقــا لأحكام قانـــون ضريبـــة القيمـة المضافة رقم 67 لسنة2016 وتعديلاته .

الضرائب توقع بروتوكولاً مع الغرف التجارية لتحديد قواعد تحصيل ضريبة مشغولات الذهب والفضة

وكانت قد وقعت مصلحة الضرائب المصرية، و الإتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ،وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .