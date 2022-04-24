التنسيقية تشكر الرئيس السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر الشباب المفرج عنهم

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، متوجهة بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك. وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ذلك يأتي تميهداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب. ورأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

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