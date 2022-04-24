الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة: بوحدتنا تحيا مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، التهنئة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال المنشور: «يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير. إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة».

وتابع: «لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر. كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء».



