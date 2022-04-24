رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا موسعًا مع المستشارين والمدراء الجُدد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد حركة التكليفات الجديدة بناء على منهجية ومعايير محددة من الشفافية والعدالة في التقييم وما تم تحقيقه من إنجازات واحترافية في العمل.. وإجراء التقييم بشكل دوري كل 6 شهور لضمان استمرارية الارتقاء بالعمل ومطابقته لأحدث المعايير العالمية للإدارة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حركة التكليفات الجديدة شملت دمج الكوادر الشابة مع ذوي الخبرة لتحقيق أكبر قدر من جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حركة التكليفات الجديدة ضمت عناصر قوية من المستشارين في مجالات الرعاية الصحية بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص ومنظمة الصحة العالمية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حركة التكليفات الجديدة ضمت خبرات بالعمل السياسي والمجتمعي لتطوير العمل وأدائه بشكل أكثر إيجابية وتميزًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بنقل أهداف وسياسات العمل للمرؤوسين بالعمل .. ويؤكد "القائد الجيد مقود ممتاز" .. و "التجرد" أهم قيم الهيئة لتحقيق صالح العمل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على الاستمرارية والاستدامة في تنفيذ التكليفات ودفع عجلة العمل بجميع محاور عمل الهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على الالتزام بالمرونة في العمل .. والعمل كفريق واحد بشكل أكثر تفاعلية وتكاملًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بمزيد من التطور والنضوج الإداري .. والاستفادة من كافة الإمكانات والكفاءات والقدرات لتحقيق مستقبل أفضل لصحة المصريين

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع المستشارين والمدراء الجُدد للإدارات المركزية والعامة وأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة، بعد اعتماد حركة التكليفات الجديدة للقيادات بالهيئة، بما يضمن دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويتفق مع مرحلة التميز المؤسسي لها، وذلك أونلاين عبر تقنية الزووم.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، اجتماعه بتهنئة السادة المستشارين والمُدراء الجدد لانضمامهم لكتيبة عمل قيادة الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة بمناصبهم الجديدة في العمل، وموجهًا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وأشار السبكي، إلى أن حركة التكليفات الجديدة، والتي شملت الترقيات أو التغييرات أو التنقلات أو تجديد الثقة لبعض المدراء بالإدارات المركزية والعامة بالهيئة، تمت بناء على منهجية ومعايير محددة من الشفافية والعدالة في التقييم وما حققوه من إنجازات واحترافية في العمل، لافتًا إلى أنه تتم حركة التكليفات بإعادة التقييم كل 6 شهور بشكل دوري لضمان استمرارية الارتقاء بالعمل واستدامة مطابقته لأحدث المعايير العالمية للإدارة.

وتابع: أن هذه الحركة شهدت تصعيد بعض القيادات الشابة ما بين أعمار (30 - 35) عامًا وذلك بناء على تقييم أدائهم في العمل بصورة مرئية وغير مرئية، مضيفًا أنه تم دمجهم للعمل مع ذوي الخبرة من القيادات بالهيئة بما يسهم بشكل كبير في الاستفادة من خبراتهم سواء بالمواقع الاستشارية أو التنفيذية للعمل، لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر.

وأضاف، أن الحركة استعانت بالدفع بعناصر قوية من المستشارين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا تقديم رئاسة الهيئة ومجلسها التنفيذي كل الدعم لهم، مؤكدًا دورهم الكبير في تحقيق مزيد من تطوير الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة القادمة.

واستكمل، أنه تم الاستعانة أيضًا بالعديد من الخبرات في العمل السياسي والمجتمعي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير أداء العمل بالهيئة، وخاصة مع عملها داخل 4 محافظات استراتيجية (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، لافتًا إلى ازدياد حجم العمل والمسئوليات للقيادات والعاملين بالهيئة مع قرب الانتهاء من تطوير المراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظتي السويس وأسوان وضم منشآت رعاية صحية جديدة مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، واكتمال المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة قريبًا.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر والتحية والتقدير لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بكل المستويات الوظيفية، على ما يبذلونه من جهد كبير لخدمة وعلاج المواطنين وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهم بكل سهولة ويُسر، موجهًا ببذل المزيد من الجهد والالتزام بمعايير الانضباط الوظيفي "الصدق، الولاء والانتماء، الإخلاص والإنجاز في العمل"، وقيم الهيئة وأهمها "التجرد"، إلى جانب التطوير والقدرة على الابتكار في العمل لتوفير أكبر قدر من الرعاية الصحية للمواطن المصري.

وكلف الدكتور أحمد السبكي، المجلس التنفيذي من مدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة بحزمة من التوجيهات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار في تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، موجهًا بنقل كل أهداف وسياسات العمل للمرؤوسين في العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، مع تقسيم سلسلة القيادة بشكل سلس وراقي حيث أن "القائد الجيد مقود ممتاز"، مع الالتزام بالقيم لتحقيق صالح العمل، إلى جانب التفكير بشكل مختلف لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وشدد السبكي، على الاستمرارية والاستدامة في تنفيذ التكليفات ودفع عجلة العمل بجميع الملفات "الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، التدريب، الميكنة والتحول الرقمي، الإمداد والمنظومة الإلكترونية للمخازن" وغيرها من ملفات ومحاور عمل الهيئة، كما وجه بتحقيق مزيد من التطور والنضوج الإداري واتباع فن القيادة والعمل كفريق واحد بشكل تفاعلي ومرن مع الالتزام بالتوثيق بطريقة قانونية وحلول غير روتينية مبتكرة، مما يضمن سرعة الأداء والإنجاز في العمل بمهارة وكفاءة عالية.

وأكد، أهمية الاستفادة من كافة الإمكانات والكفاءات والقدرات لإنجاز المستهدفات وتحقيق مستقبل صحي أفضل للمواطن المصري، وحقه في الحصول على تغطية صحية شاملة مطابقة للمعايير العالمية، بما يتفق مع رؤية الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن، في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمحور الصحة.