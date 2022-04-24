مصر تعزى اليابان فى ضحايا غرق قارب سياحى

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازى والمواساة لليابان الصديقة فى ضحايا غرق قارب سياحى قبالة جزيرة "هوكايدو" شمال البلاد؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمفقودين حتى الآن.





كما تقدمت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، بصادق التعازى لذوى الضحايا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب اليابان فى هذا الظرف الأليم، وكذا جهود البحث الجارية عن المفقودين.

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