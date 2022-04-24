الأنبا مكاريوس يصلى قداس العيد فى عزبة الإصلاح بالمنيا

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قداس عيد القيامة المجيد فى كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بعزبة الإصلاح.



جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قداس عيد القيامة المجيد فى كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بعزبة الإصلاح. وألقى نيافته عظة بعنوان "انتصار المسيح"، وشارك فى صلاة القداس القس أيوب تقى كاهن الكنيسة.

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